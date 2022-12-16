Kuzey Kutbu'ndaki yağış miktarı artıyor

Yeni bir araştırma, sıcaklıkların yükseldiği Kuzey Kutbu'nda, iklim değişikliği nedeniyle kar, yağmur ve donan yağmur miktarında artış olduğunu gösterdi.

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen yapılar ise tahmin edebileceğiniz gibi buzullar oluyor.

Kuzey Kutbu alarm veriyor

Kuzey Kutbu üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın boyutlarının olağanüstü seviyelere çıktığı açıklandı.

Yayınlanan verilerde, Kuzey Kutbu'ndaki küresel ısınma etkisinin küresel ortalamadan yedi kat daha hızlı olduğu belirtildi.

Başka bir araştırma, sıcaklıkların yükseldiği Kuzey Kutbu'nda, iklim değişikliği nedeniyle kar, yağmur ve donan yağmur miktarında artış olduğunu gösterdi.

Alaska Fairbanks Üniversitesi liderliğinde yapılan araştırmada, 1950'den bu yana bölgede yağışların ilk olarak yüzde 10, ardından yüzde 15 arttığı tespit edildi.

Araştırmada, sıcaklıkların artmasından dolayı okyanus üzerindeki buz tabakasının daha çok güneşe maruz kaldığı, bunun da daha fazla buharlaşmaya neden olduğu, sonucunda da kar ya da yağmur yağdığı kaydedildi.

Öte yandan, artan yağmur nedeniyle ortaya çıkan diğer sorun, karların daha hızlı erimesi ve bunun da sel ile sonuçlanması olarak gösterildi.

İnsan faaliyetleri havayı ısıtıyor

Daha önce yapılan bir araştırma, Sibirya’da sıcak hava dalgasının endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan emisyonlar nedeniyle en az 600 kat daha güçlendiğini ortaya koymuştu.

Tehlike çok yakın

Uydu görüntülerinden çeşitli analizler yapan bilim insanları, Kuzey Kutbu'ndaki buzulların 2035 yılına kadar eriyebileceğini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre 127 bin yıl önce yaşanan durum, 13 yıl sonra tekrar edebilir.

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.