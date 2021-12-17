KVKK, SMS gönderen mağazaları uyardı

KVKK tarafından yapılan açıklamaya göre, mağazalarda ödeme onayı veya bilgi güncellemesi için istenen numaralara kampanya SMS'leri gönderilemeyecek.

Son zamanlarda mağazalardan yapılan alışverişlerde, müşterilere ödemelerin tamamlanması veya bilgilerinin güncellenmesi gerekçesiyle telefon numarası talep ediliyor.

Daha sonra ise mağaza çalışanları, telefonlara gelen doğrulama kodunu müşteriden istiyor ve numara sisteme kaydediliyor.

Bu aşamadan sonra söz konusu mağazalar, bu yolla topladıkları telefon numaralarına çeşitli kampanya SMS'leri göndermeye başlıyor.

KVKK, SMS GÖNDERİMİNİ YASAKLADI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) yazılı bir açıklama yayınlayarak, doğrulama kodu için alınan telefon numaralarına ticari SMS gönderilemeyeceğini duyurdu.

KVKK tarafından yapılan incelemeler neticesinde, mağazalardan alışverişlerde müşterilerin açık rızası olmadığı halde ileti gönderimi yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu durumda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında “kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği” hükümüne uyulmadığı görülüyor.

KVKK'ya göre, mağazalarda müşterinin telefonu istenmeden önce telefonun ne amaçla istendiği ve kendisine ticari ileti gönderilip gönderilmeyeceğine hakkında açık ve anlaşılır bir biçimde bilgi aktarılması gerekiyor. Gönderilecek SMS içeriğinde de bu bilgilendirmenin yer alması gerekiyor.