Land Rover ve NVIDIA, otonom sürüş için anlaştı

Land Rover ve NVIDIA, otonom sürüş için anlaştı

Jaguar Land Rover, gelişmiş sürücü yardımı ve otonom sürüş özelliklerini etkinleştirmek için NVIDIA ile birlikte çalışıyor.

Son yıllarda elektrikli otomobillerle birlikte hayatımıza giren otonom sürüş destekli yazılımlar, artık birçok üretici tarafından tercih ediliyor.

Jaguar Land Rover, gelişmiş sürücü yardımı ve otonom sürüş özelliklerini etkinleştirmek için araçlarına NVIDIA'nın yüksek güçlü bilgisayarlarını kuracak.

Land Lover, 2025'ten itibaren tüm araçların NVIDIA'nın uçtan uca Drive Hyperion platformunu ile geleceğini duyurdu.

NVIDIA HYPERION NELER SUNUYOR

Hyperion, otomobil üreticilerinin kendi sürüş özelliklerini özelleştirmelerine olanak tanıyan Nvidia'nın Drive platformunun en son yeniliği olarak dikkat çekiyor.

NVIDIA ve Land Rover; bu yeni donanımın, gelişmiş sürücü destek sistemleri, otomatik park etme ve otonom sürüş dahil olmak üzere, yeni sürüş özellikleri paketinin temelini oluşturacağını söyledi.

Jaguar Land Rover, bu anlaşma sonucunda hangi modellerin hangi özellikleri alacağını açıklamadı.

Öte yandan NVIDIA; Volvo, Mercedes-Benz, Hyundai, TuSimple, Cruise, Zoox ve bir dizi Çinli elektrikli otomobil girişimi ile de birlikte çalışıyor.

JLR strateji direktörü Francois Dossa, "Bu, Nvidia ile yaptığımız çok dinamik bir iş birliğidir. Bu sayede, otomobillerimize modern lükse karşılık gelen daha fazla özellik ekleyeceğiz." dedi.