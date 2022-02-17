Euro
15.51
0.19%
Dolar
13.61
0.11%
Altın
825.13
0.81%
Borsa
2046
0.24%
Bitcoin
588.074
-2.20%
BTXN Coin
37.35
-0.61%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Land Rover ve NVIDIA, otonom sürüş için anlaştı

    Jaguar Land Rover, gelişmiş sürücü yardımı ve otonom sürüş özelliklerini etkinleştirmek için NVIDIA ile birlikte çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 14:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Land Rover ve NVIDIA, otonom sürüş için anlaştı

    Son yıllarda elektrikli otomobillerle birlikte hayatımıza giren otonom sürüş destekli yazılımlar, artık birçok üretici tarafından tercih ediliyor.

    Jaguar Land Rover, gelişmiş sürücü yardımı ve otonom sürüş özelliklerini etkinleştirmek için araçlarına NVIDIA'nın yüksek güçlü bilgisayarlarını kuracak.

    Land Lover, 2025'ten itibaren tüm araçların NVIDIA'nın uçtan uca Drive Hyperion platformunu ile geleceğini duyurdu.

    NVIDIA HYPERION NELER SUNUYOR

    Hyperion, otomobil üreticilerinin kendi sürüş özelliklerini özelleştirmelerine olanak tanıyan Nvidia'nın Drive platformunun en son yeniliği olarak dikkat çekiyor.

    NVIDIA ve Land Rover; bu yeni donanımın, gelişmiş sürücü destek sistemleri, otomatik park etme ve otonom sürüş dahil olmak üzere, yeni sürüş özellikleri paketinin temelini oluşturacağını söyledi.

    land rover

    Jaguar Land Rover, bu anlaşma sonucunda hangi modellerin hangi özellikleri alacağını açıklamadı.

    Öte yandan NVIDIA; Volvo, Mercedes-Benz, Hyundai, TuSimple, Cruise, Zoox ve bir dizi Çinli elektrikli otomobil girişimi ile de birlikte çalışıyor.

    JLR strateji direktörü Francois Dossa, "Bu, Nvidia ile yaptığımız çok dinamik bir iş birliğidir. Bu sayede, otomobillerimize modern lükse karşılık gelen daha fazla özellik ekleyeceğiz." dedi.


    İlginizi Çekebilir

    AB, Rusya’ya yaptırım hazırlığında
    Dünya

    AB, Rusya’ya yaptırım hazırlığında

    Yayın ihalesinde kulüplerden 2 öneri
    Futbol

    Yayın ihalesinde kulüplerden 2 öneri

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Görüş Bildir