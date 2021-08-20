LG, 6G teknolojisini test etti

6G bağlantısı üzerinde yoğun çalışmalar gerçekleştiren Güney Koreli LG, yeni teknolojisini Berlin'de teste soktu.

Dünya genelinde hala altyapı çalışmaları devam eden 5G teknolojisi, yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor.

Kullanıcılara düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet vadeden bu teknoloji, gelecek yıllarda yerini 6G'ye bırakacak.

Teknoloji devleri, 5G'nin hemen ardından daha hızlı ve güvenilir bir bağlantı sunan 6G üzerinde çalışmalara çoktan başladı. Bu şirketlerden biri de Güney Koreli LG.

6G BAŞARIYLA TEST EDİLDİ

Yeni teknoloji için ilk adımı atan markalardan biri olan LG, geçtiğimiz günlerde Berlin'de gerçekleştirdiği test sırasında 6G teknolojisi ile 100 metrelik bir aralıkta veri iletmeyi başardığını açıkladı.

Avrupa'nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu Fraunhofer-Gesellschaft ile ortak hareket eden LG, 6G teknolojisi için yeni bir güç amplifikatörü geliştirdi.

155-175GHz bandında 15 desibel miliwatt çıkış sinyali verebilen bu amplifikatör sayesinde şirket, Almanya'nın başkenti Berlin'de 6G sinyali elde etmeyi başardı.



SAMSUNG DA BENZER ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Bir başka Güney Koreli şirket Samsung, haziran ayındaki IEEE 2021 Uluslararası İletişim Konferansı'nda, Kaliforniya Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği 6G kablosuz iletişim sistemini test etmişti.

140 Ghz frekansa ve 2 Ghz bant genişliğine sahip sistem, yapılan testlerde 6,3 Gbps hıza ulaşmayı başarmıştı. Henüz başlangıç seviyesinde olan bu hız, gelecek yıllarda 10 katına kadar çıkacak.

2028'DE HAZIR OLACAK

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre, 6G teknolojisi en geç 2028 yılında hazır olacak. Şirkete göre yeni teknoloji, 2028 yılında ticarileştirilip, 2030 yılında kullanıcılara sunulacak.

2G teknolojisinden 3G'ye geçiş yapmak 15 yıl, 3G'den 5G'ye geçiş yapmak sadece 8 yıl sürdü. Bu nedenle gelecekte yeni teknolojilere geçış yapma süresinin daha da kısalacağı belirtiliyor.