LG, akıllı telefon bölümünü tamamen kapatmayı düşünüyor

Bir zamanlar dünyanın en popüler telefon markaları arasında yer alan Güney Koreli LG, çok yakında akıllı telefon pazarına veda edebilir.

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, daha sonra Çinli rakipleriyle baş edemedi ve her geçen gün popülerliğini kaybetti.

Artık amiral gemisi modeller yerine orta segmente odaklanan ve burada rekabet etmek isteyen şirket, görünüşe göre hala istediğini elde edebilmiş değil.

LG, AKILLI TELEFON BÖLÜMÜNÜ KAPATABİLİR

LG CEO'su Kwon Bong-seok, şirketin akıllı telefon pazarından çekilebileceğini bu yılın başlarında açıkça ifade etmişti. CEO ayrıca, önceliklerinin satılma veya küçülme olduğunu dile getirmişti.

LG, bu süre boyunca akıllı telefon bölümünün satışı için Alman otomotiv devi Volkswagen ve Vietnamlı bir şirket olan Vingroup JSC ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak şu ana kadar hiçbir anlaşma sağlanamadı.





NİSANDA KAPATILABİLİR

LG'nin satış için herhangi bir anlaşma sağlayamaması nedeniyle artık akıllı telefon bölümünün kapanması birinci öncelik haline geldi.Şirkete yakın kaynaklar, kapanma haberinin nisan ayında duyurulabileceğini söylüyor.

2015 yılının ikinci çeyreğinden bu yana 23 çeyrek üst üste zarar açıklayan LG’nin akıllı telefon birimi, o günden bu yana toplamda 4,43 milyar dolar zarar etmişti.