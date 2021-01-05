LG, CES 2021’de bükülebilir OLED oyun ekranını tanıtacak

Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni oyun ekranı için geri sayıma geçti. Şirket, CES 2021'de bükülebilir OLED oyun ekranını tanıtmaya hazırlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bu yıl internet ortamında düzenlenecek. Etkinlikte, oyunseverlerin merakla beklediği LG OLED bükülebilir oyun ekranı da görücüye çıkacak.

CES 2021 sanal sergi salonunda tanıtılacak 4K özellikli ekran, 48 inç boyutunda olacak. Düz ekran ile kavisli ekran arasında geçiş yapabilen ekran, bükülebilir Sinematik Ses OLED (CS) olarak biliniyor.

LG’nin söz konusu ekranının arkasındaki fikir, videoları düz ekran modunda izlemenin keyfini çıkarabilmenin yanı sıra, bir düğmeye basarak monitörün kavisli bir ekrana dönüşerek daha sürükleyici bir oyun sağlamasından ileri geliyor.

Güney Koreli ekran üreticisinin bu tanıtımı, geçen yılki uçak içi eğlence gösterisini akıllara getiriyor. Tanıtımda 65 inçlik ekranın kavisli moda sahip olabildiği görülmüştü.

Firma, söz konusu bükülebilir monitörün, bir oyun monitörü için en düşük seviye olan 40 Hz’den 120 Hz’ye kadar değişen yenileme oranını desteklediğini bildirdi.

Diğer monitörler ise halihazırda 240Hz ve hatta 360Hz sunabiliyor, fakat bunların hiçbiri bükülebilme yeteneğine sahip değil. LG OLED oyun ekranı ile ilgili gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.