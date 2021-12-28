LG, CES 2022 öncesi şeffaf OLED ekranlarını görücüye çıkardı

LG Display, CES 2022 öncesinde fuarda sergileyeceği şeffaf OLED ekran konseptlerine kısa bir bakış atmamızı sağladı.

159 ülkeden 1900'dan fazla şirketin katılacağı Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2022), 5-8 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek.

Geliştirdiği ekranlarla CES 2022 fuarında şov yapmaya hazırlanan Güney Koreli LG Display, fuar öncesi şeffaf ekranlarına kısa bir bakış atmamızı sağladı.

OLED Shelf, Shopping Managing Showcase, Show Window ve Smart Window isimli konsept ekranlar, birçok farklı amaca hizmet edecek.

LG'DEN ŞEFFAF EKRANLAR

LG'nin fuarda sergileyeceği konseptlerden OLED Shelf, en üstte bir rafın yer aldığı üst üste monte edilmiş iki adet 55 inçlik şeffaf OLED ekrandan oluşuyor. OLED Shelf'i oluşturan ekranlarda aynı anda farklı iki akış görüntülenebiliyor.

Shopping Managing Showcase ile LG Display, lüks mağazaları hedefliyor. Ahşap bir standa yerleştirilmiş olan şeffaf OLED ekran, ürünlerin önünde konumlanacak ve stanttaki ürünlerin özelliklerini gösteren grafikler ya da görsel efektler, müşterilerin ilgisini çekmeye çalışacak.

LG Display ayrıca dört adet 55 inç şeffaf OLED ekrandan oluşan Show Window konseptini de CES 2022'de tanıtacak.

Şu anda dünyanın birkaç noktasında kullanılan konsept teknoloji, yine mağazalara odaklanacak.

Geleneksel vitrin tasarımına farklı bir yaklaşım sunan bu ekranlar, Shopping Managing Showcase ile benzer bir şekilde ürünlerin önünde bulunacak ve ekranlarda istenilen dijital metinlere yer verilecek.

LG Display, duyurduğu tüm konsept ürünlerin şirketin 8. nesil ekran üretimi sürecinde olduğunu söylediği ve yüzde 40 şeffaflığa sahip aynı 55 inç 1080p şeffaf OLED panellerden oluştuğunu duyurdu.

Bu şeffaf ekranlar sadece konsept olduğundan, muhtemelen çoğunu gerçek dünyada görmeyeceği;, ancak bu, ekranların hala oldukça havalı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

LG Display, müşterilerin isteği doğrultusunda bazı ekranları üretebileceğini de söylüyor.

LG'NİN ŞEFFAF EKRAN PLANLARI

Bir süredir şeffaf ekran pazarında yer alan LG Display, 2014 yılında ilk esnek ve şeffaf ekranını tanıtmıştı.

Şirket, geçtiğimiz aylarda ise bir yatağın ayakucuna monte edilmiş şeffaf bir TV ekranını görücüye çıkarmıştı.