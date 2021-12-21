LG, ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını görücüye çıkardı

Güney Koreli LG, UltraGear 17G90Q modeli ile oyuncu dizüstü bilgisayarı pazarına giriş yaptı. İşte LG'nin ilk oyuncu laptopunun özellikleri...

Son birkaç yıl içinde e-spor faaliyetlerinin artması ve koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar sayesinde, oyun sektörü oldukça popüler hale geldi.

Birçok üretici, daha güçlü bilgisayarlar ve konsollar piyasaya sürerek oyuncuları ana hedefi haline getirmeye çalışıyor.

Bu üreticilerden biri olan Güney Koreli teknoloji devi LG, UltraGear 17G90Q modeli ile oyuncu dizüstü bilgisayarı pazarında ben de varım dedi.

Bugüne kadar profesyoneller ve günlük kullanıcılar için dizüstü bilgisayarlar üreten LG, yeni laptop modeli ile artık oyunculara hitap etmeye başlayacak.

LG ULTRAGEAR 17G90Q NELER SUNUYOR

LG UltraGear 17G90Q, 300Hz yenileme hızı sunan 17 inçlik Full HD IPS bir ekrana, alüminyum gövdeye, 21.4mm kalınlığa ve 2.5Kg civarında ağırlığa sahip.

11. nesil Intel Core H serisi işlemciler kullanan modelde, RTX 3080 Max-Q ekran kartına yer veriliyor.

32GB’a kadar DDR4 RAM ve 1TB’a kadar SSD seçenekleri de kullanıcılara sunulan opsiyonlar arasında. USB 4.0, Thunderbolt 4 gibi yeni nesil girişler de LG'nin dizüstü bilgisayarında mevcut.

Parmak izi sensörü ve Full HD web kamerasına da sahip LG UltraGear 17G90Q, CES 2022 fuarında daha detaylı olarak tanıtılacak.