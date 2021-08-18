LG, OLED paneller için 2.8 milyar dolar yatırım yapacak

LG, OLED paneller için 2.8 milyar dolar yatırım yapacak

LG Display, piyasada artışta olan OLED sektöründe Samsung ile rekabet edebilmek için 2.8 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda akıllı telefon pazarından çekilmek zorunda kalan LG, aynı başarısızlığı OLED panellerde de yaşamak istemiyor.

Özellikle son yıllarda televizyon ve akıllı telefon sektöründe sıkça kullanılan OLED panellere olan talebin artması, Güney Koreli şirketi harekete geçirdi.

LG Display, piyasada yaygınlaşan OLED üretim teknolojisi için üretim kapasitesini genişletmek amacıyla 2.8 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

SAMSUNG İLE REKABET EDECEK

İkinci çeyrek verilerine göre, 5,9 milyar dolar satış ve 596 milyon dolar işletme karı elde eden LG, akıllı telefonlar için üretilen OLED panellerde ise yüzde 10,6'lık bir paya sahip.

Bir diğer Güney Koreli şirket Samsung ise, söz konusu panel pazarının yüzde 73,7 gibi büyük bir bölümüne hakim.

LG'nin yapacağı dev yatırım, OLED sektöründe rakiplerine yetişmesini sağlayacak.