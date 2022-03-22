LG, Rusya'ya olan ürün sevkiyatlarını durdurdu

Güney Koreli teknoloji devi LG, Rusya'ya olan ürün sevkiyatlarını durdurma kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını yakından takip eden ülkeler ve teknoloji şirketleri, Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor.

Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uygulamıştı.

Örneğin Google, devlet destekli RT ve Sputnik YouTube kanallarına erişimi engellemiş, Apple ise ürün ve hizmet satışını durdurmuştu.

BİR HAMLE DE LG'DEN GELDİ

Kendi web sitesi üzerinden Rusya'ya olan tüm ürün sevkiyatlarını askıya aldığını duyuran LG, insanların refahı konusunda derinden endişe duyduklarını söyledi.

Televizyonlardan klimalara ve beyaz eşyalara kadar birçok elektronik eşya üretimi gerçekleştiren LG, sevkiyatları durdurma kararının ne kadar süreceğini henüz açıklamadı.

Şirket, her ne kadar Rusya'ya yaptırım kararı alma konusunda rakiplerinden biraz geride kalsa da Rusya'nın oldukça büyük bir teknoloji şirketini daha kaybettiğini söyleyebiliriz.