LG, UV ışığı ile virüsleri öldüren robotunu tanıttı

LG Electronics, yoğun temasa maruz kalan alanları dezenfekte etmek için ultraviyole C1 (UV-C) ışığı kullanan otonom bir robot geliştirdiğini duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle artık robotlar daha çok sağlık alanında karşımıza çıkmaya başladı.

Güney Koreli teknoloji şirketi LG, yoğun temasa maruz kalan alanları dezenfekte etmek için ultraviyole C1 (UV-C) ışığı kullanan otonom bir robot geliştirdi.

ABD'DE HİZMETE SUNACAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre LG, UV robotunu 2021'in başlarında ABD'deki konaklama, perakende, kurumsal ve eğitim alanlarında hizmet veren müşterilerine sunmayı planlıyor.

Otonom tasarımı sayesinde robot; masalar, sandalyeler ve diğer mobilyaların etrafında kolayca hareket edebilecek, bir odanın dokunulabilir yüzeylerini 15 ila 30 dakika içinde ışınlayacak ve tek bir pil şarjıyla birden fazla alanı dezenfekte edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Başkan Yardımcısı ve LG Busiess Solutions Şirketi Robot İş bölümü Başkanı Roh Kyu-chan, "Otonom UV robotu, hijyenin otel misafirleri, öğrenciler ve restoran müşterileri için en yüksek önceliğe sahip olduğu bir zamanda geliyor.

Tüketiciler, LG UV robotunun potansiyel olarak zararlı mikroplara maruz kalmalarını azaltmaya yardımcı olacağından emin olabilirler. Şu anda karşı karşıya olduğumuz temassız ekosistemdeki müşteriler daha yüksek bir hijyen seviyesi bekleyecektir.

LG, yarının zorluklarının üstesinden gelmek ve yaratıcı çözümler geliştirmek için robotik, yapay zeka ve otonom sürüş alanlarındaki çeşitli uzmanlıklardan yararlanmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

EĞİTİM GEREKMİYOR

Çalıştırması kolay olacak şekilde tasarlanan LG robotu, kapsamlı personel eğitimi ya da konusunda uzman bir kişi gerektirmeden yerleşik temizlik rutinlerine entegre edilebiliyor.

Personel, robotun hareketlerini ve yaptığı işi cep telefonlarına veya tabletlere gelen güncellemeler yoluyla izleyebiliyor. Çalışanların UV ışınlarına maruz kalmasını engellemek için ise sensörlerden ve mobil uygulamadan faydalanılıyor.

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