LG ve General Motors, ikinci batarya fabrikalarını açıyor

Elektrikli araç sayısını artıran General Motors, batarya ihtiyacını karşılamak için LG ortaklığında ikinci bir tesis daha açacağını duyurdu.

ABD'li otomotiv devi General Motors, batarya üreticisi LG Chem ile olan ortaklığı sonucunda oluşturduğu Ultium Cells LLC adlı batarya firmasını büyütüyor.

Elektrikli araç sayısını artıran şirket, doğan ihtiyacı karşılamak için ikinci bir lityum-iyon batarya üretim fabrikası kuracağını açıkladı.

Ultium bataryaların üretimi için kurulacak ilk fabrikanın inşaatı ABD'de devam ederken, fabrikalar yüzde 50 ortaklıkla kurulacak.

GM'DEN 2.3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

GM, söz konusu ikinci fabrika için 2.3 milyar dolarlık yeni bir yatırım yaptı. 2023 yılının sonlarında üretime geçecek fabrikada, 1.300 civarında personel çalışacak.

General Motors bünyesindeki birçok marka, son zamanlarda çok sayıda elektrikli model satışa çıkardı. Bu da markanın batarya ihtiyacını ciddi şekilde artırdı.

Örneğin geçtiğimiz günlerde Hummer EV adlı elektrikli pick-up modelin SUV versiyonu da tanıtıldı. Üstelik bu araçlar büyük hacimli ve ağır araçlar oldukları için büyük ve de üretimi kolay olmayan bataryalara ihtiyaç duyuyor.

Bu nedenle LG ortaklığında kurulacak ikinci fabrika, GM'ye ilaç gibi gelecek.



