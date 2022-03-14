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    LimeWire, 12 yıl aradan sonra NFT pazarına giriyor

    Kapatılmasının üzerinden 12 yıldan uzun süre geçen LimeWire , NFT pazarına adım atmak için kolları sıvadı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 11:46
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    LimeWire, 12 yıl aradan sonra NFT pazarına giriyor

    2000 yılında kullanıma sunulan popüler müzik ve dosya paylaşım platformu LimeWire, 50 milyon kullanıcının ayda 3 milyar şarkı paylaşmasına imkan tanıyordu.

    Yasa dışı müzik paylaşımı nedeniyle ABD'nin baskılarına maruz kalan ve 2010 yılında mahkeme kararıyla kapatılan platform, uzun bir aranın ardından NFT pazarında boy gösterecek.

    LIMEWIRE GERİ GELİYOR

    LimeWire'ın fikri mülkiyetini ve diğer varlıklarını geçen yıl satın alan Avusturyalı kardeşler Julian ve Paul Zehetmayr, şimdi bu platformu müzikle ilgili NFT'leri daha erişilebilir hale getirmek için yeniden başlatmayı planlıyor.

    limewire

    LimeWire'ın internet sitesi, şu anda mayıs için planlanan açılıştan önce kullanıcıların erken erişim bekleme listesine kaydolmasına izin veriyor.

    İnternet sitesi kendini, "esas olarak müziğe odaklanan, ana akım olmaya hazır, sanat ve eğlencedeki dijital koleksiyon ürünleri pazarı" diye tanımlıyor.

    LimeWire'ın CEO'ları olarak görev yapan Zehetmayr kardeşler, yenilenen platformun özel içerikli NFT'ler sunmak için müzik endüstrisi ve sanatçılarla ortak olacağını söylüyor.

    Julian Zehetmayr, "LimeWire'ı dijital yayın platformlarının alternatifi olarak değil, sanatçıların özel müzik ve sanat ürünlerini doğrudan koleksiyonculara satması için ilave bir kanal olarak yeniden başlatacağız." ifadelerini kullandı.

    limewire


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