LinkedIn, Clubhouse benzeri sesli sohbet özelliğini kullanıma sunuyor

LinkedIn, kullanıcıların ses odaları açarak etkinlikler düzenleyebileceği yeni sesli sohbet özelliğini bu ay içinde test kullanıcılarına açacak.

Özellikle Clubhouse'un popüler olmasının ardından birçok sosyal medya şirketi, sesli sohbet odalarına yönelmişti.

Sosyal medya siteleri arasında, daha çok iş tabanlı olduğu için farklı bir yerde duran LinkedIn, şimdilerde sesli sohbet özelliğini test ediyor.

LinkedIn, Clubhouse benzeri bir sohbet odaları özelliğini bu ay içinde test kullanıcılarına açacağını duyurdu.

Platformun yeni özelliğinde etkinliği toplantı sahipleri yönetecek. Katılımcılar da hem etkinlikler sırasında ve hemde etkinlik sonrasında birbirleriyle konuşabilecek.

VİDEO SÜRÜMÜ DE GELİYOR

LinkedIn, ayrıca ilkbaharda özelliğin video versiyonunu da test etmeye başlayacak.

Her iki hizmet de ücretsiz olarak sunulacak ve etkinleri yürütmek için gerekli olan tüm araçlar, platform tarafından sağlanacak.