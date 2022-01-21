Linux'u hedefleyen zararlı yazılımların sayısı artıyor

Linux'u hedefleyen zararlı yazılımlarda yüzde 35'lik artış kaydedildi.

Bilgisayar işletim sistemlerinin en temel parçası olan çekirdek yazılımlarından bir tanesi olan Linux, açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olarak kullanılıyor.

Normal bir işletim sistemi gibi indirilip kurulabilen Linux, her ne kadar Windows kadar yaygın olmasa da birçok kişi ve firma tarafından tercih ediliyor.

Aslında Linux'u daha önce kullanmayan kullanıcılar da farkında olmadan bu işletim sisteminden yararlanıyor, çünkü günümüzde hepimizin kullandığı Android işletim sistemli telefonlar, Linux tabanına dayanıyor. Ayrıca birçok internet sitesi de Linux tabanlı depolama alanlarından yararlanıyor.

ZARARLI YAZILIMLARIN SAYISI ARTIYOR

Siber güvenlik firması CrowdStrike'a göre, özel olarak Linux'u hedefleyen kötü amaçlı yazılımların sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdi.





Kötü niyetli yazılımlardaki artış, özellikle nesnelerin interneti cihazlarını hedefliyor. Çünkü bu kategorideki cihazların büyük kısmında Linux çalışıyor.

Kötü niyetli kişilerin amacı ise, bu cihazları kullanarak devasa botnet orduları oluşturmak ve DDoS saldırıları düzenlemek.

Güvenlik uzmanları, Linux kullanıcılarının yeni yılda her zamankinden daha fazla dikkatli olmasını istiyor.