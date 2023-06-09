Lionel Messi’nin ABD’ye transferi en çok Apple'a yaradı ABD futbol ligi MLS takımlarından Inter Miami’ye transfer olan Lionel Messi, Apple için de büyük bir kazanç kapısını araladı.

Lionel Messi, PSG'deki kariyerini noktaladı ve Amerikan futbol takımı İnter Miami'ye transfer oldu.

Lionel Messi’nin Fransa’dan ayrılıp ABD'ye gidecek olması, en çok da teknoloji şirketi Apple'a fayda sağlayacak.

Önümüzdeki on yıl için MLS yayın haklarına sahip olan Apple, Messi sayesinde gelirlerine gelir katacak.

Messi’nin MLS'de forma giymeye başlaması, Apple TV+ aracılığıyla sunulan MLS Season Pass aboneliğini çok daha değerli hale getirdi.

MLS maçlarını seyretmek isteyenler, ABD'de Apple TV Plus paketine aylık 14,99 dolar ödemeleri gerekiyor.

Messi belgeseli de geliyor

Aynı zamanda Apple, Apple TV Plus'ta Messi hakkında dört bölümlük bir belgesel dizisi yayınlayacağını da duyurdu.

Henüz sözleşme şartları net olarak bilinmese de Messi'nin bu transfer karşılığında Apple / MLS yayın ortaklığından pay alacağı da söyleniyor.