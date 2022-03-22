Liselilerin Pirana adlı robotu, dünya birinciliği için ABD'de yarışacak

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 33 ülkeden 95 bin öğrencinin katıldığı FIRST Robotics Competition 2022 yarışmasının bölgesel ayağında birinci olarak ABD'ye gitmeye hak kazandı.

Dünya genelinde bu yıl 33'üncüsü gerçekleştirilen FRC'nin İstanbul'daki etabında Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, İsviçre, Libya, Endonezya, Brezilya ve Kazakistan'dan takımlar yarıştı.

Üç takım ile seçmeli ittifak kurarak yarışmaya katılan "Şişli MTAL İSTANBULS 6064", "Pirana" isimli robotla İstanbul'da yarışan 49 yerli ve yabancı takım arasından İstanbul bölgesel turnuvasını kazandı.

PİRANA'YI HEM TASARLADILAR, HEM DE ÜRETTİLER

Öğrencilerin ürettikleri 56 kilo ağırlığında ve 130 santim boyutundaki robot, belirlenen hedeflere top ve disk atıyor, barlara tırmanıyor.

Takımdaki 10 kişilik öğrenci grubu arasında Yiğit İbrahim Konuk, Alper Tezcan, Aziz Hüseyin Türkyılmaz, Mehmet Emin, Yağız Yücel, Uygar Yüksektepe, Yağız Berke Çağvan, Fatih Durmaz, İrem Özyayıkçı ve Muhammet Yahya Alemdar yer alırken mentor öğretmenler arasında Hasan Bilgin, Necip Akyürek, Adnan Bayram ve Fırat Sevim bulunuyor.

ABD'YE GİDEBİLMEK İÇİN SPONSOR ARIYORLAR

Şişli MTAL Müdürü Bülent Aytaç, takımın 7 yıldır robotlar üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

Aytaç, bu çalışmaları sürdürürken sponsor firmaların desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, "Amerika'ya gidebilmek için de yeni sponsorlara ihtiyacımız var. Öğrencilerimiz ve mentorleri çok sıkı çalışıyor. İstanbul'da kar tatili olduğunda bile öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okula gelerek robotu bitirmek için canla başla çalıştılar. Amerika'da iyi bir başarı kazanıp ülkemize döneceğimize inanıyorum." dedi.

Mentor öğretmenlerden Hasan Bilgin, ocak ayının başında çalışmaya başladıklarını, yarışmanın temasına ve kurallarına uygun robot tasarladıklarını ifade etti.

YARIŞMADAN 3 GÜN ÖNCE PARÇALANAN ROBOTU YETİŞTİRDİLER

Bilgin, ortalama 8 haftada 1 robot ürettiklerini dile getirerek, "Bu yarışma, tüm dünyada yapılan uluslararası bir yarışma. Kurallara göre de robotlar tasarım konusunda belli standartlarda olmalı. Bunlardan birisi de ağırlık kuralı. Atölyemizde bu boyutta bir robotu tartabilecek tartımız olmadığı için bir alüminyumcuya robotumuzu tartmaya götürdük. Yarışmaya 3 gün kala tarttıktan sonra geri gelirken robot düşüp dağıldı. O kısa sürede öğrenciler burada sabahlayarak robotu yetiştirdiler ve katıldıkları ittifakın içerisinde yer alıp kazandılar." diye konuştu.

"ABD'DE DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Öğrencilerden Alper Tezcan, ürettikleri robotun oyunun kurallarına göre top atması ve tırmanması gerektiğini belirtti.

Tezcan, "Robotumuzu Amerika'da daha da geliştirmek istiyoruz. Robotta biz ikinci bara çıkıyorduk. İzmir'deki yarışma sonrası İstanbul'daki yarışma için sistemimizi değiştirmeye karar verdik ve üçüncü ile dördüncü bara tırmanmaya karar verdik. Daha sonra da top atmaya daha çok odaklandık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Aziz Hüseyin Türkyılmaz da, robotlarında pnömatik sistemleri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şurada gördüğünüz küçük kompresör 90 cc. Sekiz tane tankımız var. O tankları dolduruyor. Tankları doldurduktan sonra seramik sayesinde bu havayı kontrol ediyoruz ve intek sistemimizi açıyoruz. İntek sistemimizden topu aldıktan sonra belli bir süre, yaklaşık 20 saniye kala tırmanma kısmına gidiyoruz. İki tane büyük pistonumuz var. O pistonlarla beraber tırmanma yapıyoruz. Şimdiki hedefimiz, ürettiğimiz robotla Houston'da birinci olmak."

Bölgesel turnuvayı kazanan "ISTANBULLS 6064", 20-23 Nisan'da ABD'nin Houston kentinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak.