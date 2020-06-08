Lojistik destek aracı Derman, testleri başarıyla geçti

Zırhlı araç, tank, mühimmat, kumanda merkezi gibi unsurların taşınmasına yönelik geliştirilen 8X8 lojistik destek aracı Derman, performans testlerini başarıyla tamamladı.

Koluman Otomotiv Endüstri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) zırhlı kabine sahip 8x8 bir lojistik destek aracı ihtiyacına yönelik 2015 sonunda Ar-Ge çalışmalarına başlamıştı.

Koluman Otomotiv Endüstri, 2018 yılı sonunda kendi markası ile “DERMAN 8x8” Zırhlı Lojistik Destek Aracı'nı yüksek yerlilik oranıyla piyasaya sürmüştü.

GÖREVE HAZIR

8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", zorlu test süreçlerini başarıyla geçerek, göreve hazır hale getirildi.

Yüzde 70 yerlilikte ve balistik zırh koruma özelliğine sahip 8 çeker araç, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir gücüyle görev yapacak.

TAŞIMA AMAÇLI KULLANILACAK

Dik ve eğimli arazi şartlarında hareket kabiliyetine sahip Derman; zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla geliştirildi.

TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

İlk kez 2019'daki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen araç, geçen sürede yoğun bir test sürecinden geçti. Bu kapsamda Derman; Slalom, Azami Hız ve İvmelenme, Fren, Dik Eğim Tırmanma, Diferansiyel Kilit, Yan Eğim, Sudan Geçme, Patlak Gider Lastik, Gürültü Yayınımı testlerini başarıyla tamamladı.

Derman zırhlı lojistik askeri destek aracının test sürüşleri, özel hazırlanan parkurda NATO standartlarına uygunluğunun yanında ek bazı uluslararası sertifikasyonlar için Avrupa Birliği ülkelerinden gelen teknik ekip ve gözlemciler eşliğinde yapıldı.

Toplamda 2 milyon euroyu aşkın yatırımla hayata geçirilen Derman'ın, 5 yıllık hedefleri arasında yılda 100 adet satış yapmak ve bu satışın yüzde 50'sini ihraç etmek yer alıyor.

Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına karşılık vermek için hazırlanan Derman'ın, hedef pazarında NATO orduları da yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN'a Derman ile ilgili teklifler sunan Koluman, görev verildiği takdirde araçları seri olarak üretip teslim edebilecek.