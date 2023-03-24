Lüksemburg: TikTok'u yasaklamak için kanıt bulmamız gerek Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Çinli sosyal medya platformu TikTok'u sırf "Çin düşmanlığı" için yasaklamayacaklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.

Avrupa Komisyonu'nun ardından birçok ülke, uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklamıştı.

Lüksemburg: Kanıta ihtiyacımız var

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birçok ülkede TikTok uygulamasına özellikle kamu görevlileri için getirilen kısıtlamalarla ilgili soruya karşılık veren Bettel, ülkesinin TikTok'u yasaklaması için uygulamanın zarar verici olduğuna ilişkin kanıt görmeleri gerektiğini belirtti.

Bettel, "sırf Çin düşmanlığı için Çin'e yüklenmek istemediğini" ifade ederek, "Sadece Çinli olduğu için TikTok'u yasaklamak istemiyorum ancak sorun olduğunu gösteren kanıt olursa yasaklarım." dedi.

Bettel, ayrıca AB kurumlarının görevlilerinin kullandığı cihazlarda TikTok'un neden yasaklandığına ilişkin AB Komisyonundan bilgi istediğini, bunun yanıtını hala beklediğini dile getirdi.