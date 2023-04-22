Lyrid meteor yağmuru başlıyor! 1 Hafta boyunca izlenebilecek

Aylardır büyük bir meteor yağmuru olmamasından sonra, Lyrid'ler bu sessizliğe bir son vermek istiyor.
Kaydedilen en eski meteor yağmurlarından biri olarak bilinen Lyrid'ler, pazar sabahı 04.00 sularında gökyüzünde boy gösterecek.
Üç gece boyunca saatte 10 ila 15 meteor üretmesi beklenen Lyrid meteor yağmuru, 29 Nisan'a kadar gözlemlenebilecek.
Lyrid meteorlarını görmek için en iyi zaman, pazar sabahı 04.00'dan sonraki birkaç saat olacak.
Lyrid'in tarihi yüzyıllar öncesine dayanıyor
NASA'ya göre Lyrid'ler ilk olarak MÖ 687'de kaydedildi ve bu meteor yağmuru kaydedilen en eskilerden biri oldu.
Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden bir astronom olan Peter Vereš, söz konusu meteor yağmuruyla ilgili şunları söylüyor:
İnsanlar bunu 2 bin 700 yıl önce ilk fark ettiklerinde, bunu yalnızca gökyüzünde düşen bir şey olarak yorumladılar. O zamanlar meteorların gerçekte ne olduğunu anlamadılar.
Meteorların asıl kaynağı, C/1861 G1 Thatcher Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş'in yörüngesinde dönerken Güneş Sistemi'nin iç kısmında bıraktığı kalıntılardır.
2023'ün geri kalanında gerçekleşecek meteor yağmurları
Eta Aquariids: 5-6 Mayıs
Güney Delta Kovaları: 30-31 Temmuz
Alfa Oğlakgiller: 30-31 Temmuz
Perseids: 12-13 Ağustos
Orionidler: 20-21 Ekim
Güney Toroslar: 4-5 Kasım
Kuzey Toroslar: 11-12 Kasım
Leonidler: 17-18 Kasım
İkizler: 13-14 Aralık
Ursids: 21-22 Aralık