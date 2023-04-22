Lyrid meteor yağmuru başlıyor! 1 Hafta boyunca izlenebilecek Lyrid meteor yağmurunu izlemek, eğlenceli bir hafta sonu aktivitesi olabilir. Lyrid meteorlarını görmek için en iyi zaman, pazar sabahı 04.00'dan sonraki birkaç saat olacak.

ensonhaber.com

Aylardır büyük bir meteor yağmuru olmamasından sonra, Lyrid'ler bu sessizliğe bir son vermek istiyor.

Kaydedilen en eski meteor yağmurlarından biri olarak bilinen Lyrid'ler, pazar sabahı 04.00 sularında gökyüzünde boy gösterecek.

Üç gece boyunca saatte 10 ila 15 meteor üretmesi beklenen Lyrid meteor yağmuru, 29 Nisan'a kadar gözlemlenebilecek.

Lyrid meteorlarını görmek için en iyi zaman, pazar sabahı 04.00'dan sonraki birkaç saat olacak.

Lyrid'in tarihi yüzyıllar öncesine dayanıyor

NASA'ya göre Lyrid'ler ilk olarak MÖ 687'de kaydedildi ve bu meteor yağmuru kaydedilen en eskilerden biri oldu.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden bir astronom olan Peter Vereš, söz konusu meteor yağmuruyla ilgili şunları söylüyor:

İnsanlar bunu 2 bin 700 yıl önce ilk fark ettiklerinde, bunu yalnızca gökyüzünde düşen bir şey olarak yorumladılar. O zamanlar meteorların gerçekte ne olduğunu anlamadılar.

Meteorların asıl kaynağı, C/1861 G1 Thatcher Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş'in yörüngesinde dönerken Güneş Sistemi'nin iç kısmında bıraktığı kalıntılardır.

2023'ün geri kalanında gerçekleşecek meteor yağmurları

Eta Aquariids: 5-6 Mayıs

Güney Delta Kovaları: 30-31 Temmuz

Alfa Oğlakgiller: 30-31 Temmuz

Perseids: 12-13 Ağustos

Orionidler: 20-21 Ekim

Güney Toroslar: 4-5 Kasım

Kuzey Toroslar: 11-12 Kasım

Leonidler: 17-18 Kasım

İkizler: 13-14 Aralık

Ursids: 21-22 Aralık