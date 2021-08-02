M1 işlemcili Macbook modellerinde ekran sorunu

Apple'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı kendi işlemcisi M1'den güç alan bazı Macbook Air ve Macbook Pro modellerinde, ekran çatlama sorunları yaşanmaya başladı.

Bildiğiniz gibi Apple, piyasaya sürdüğü iPhone ve iPad modellerinde kendi ürettiği işlemcileri kullanıyor, Mac modellerinde genellikle Intel işlemcileri tercih ediyordu.

Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık kendi ürettiği çipleri kullanacağını geçtiğimiz yıl duyurmuş ve bu kapsamda yeni Mac modellerini satışa sunmuştu.

Ancak gelen bilgilere göre, son zamanlarda M1 işlemcisinden güç alan bazı Macbook Air ve Macbook Pro modellerinde ciddi sorunlar oluşmaya başladı.

EKRAN ÇATLAMALARI VAR

Apple’ın destek sitesi ve Reddit’ten gelen raporlara göre, bazı M1 işlemcili Macbook'ların ekranları birdenbire çatlamaya başladı.

Ekran kırılmalarının normal kullanım sırasında ve ekran kapalıyken görüldüğü de gelen bilgiler arasında.

Kullanıcı raporlarına göre, Apple’a tamir için götürülen cihazların bazıları ücret alınmadan yapılırken, bazı kullanıcılardan ücret talep edildi.

Apple, konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, gün geçtikte sorun yaşayan kullanıcıların sayısında artış yaşanıyor.







Öte yandan, geçtiğimiz nisan ayında açıklamalarda bulunan Apple CEO'su Tim Cook, M1 işlemcili MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini modellerinin Intel tabanlı Mac'lerden daha iyi bir satış performansı gösterdiğini açıklamıştı.

APPLE M1 İŞLEMCİSİ NELER SUNUYOR

Apple'ın yeni nesil Arm tabanlı Mac'lerine güç veren yeni M1 işlemcisi, tıpkı iPhone 12 serisine güç veren A14 işlemcisi gibi 5nm mimari ile üretildi.

Apple, yeni işlemcinin güç verimliliğine odaklanacağını söylüyor ve M1'in watt başına dünyanın en iyi performansını sunduğunu belirtiyor.

Apple'ın açıkladığı verilere göre 8 çekirdekli M1 işlemcisi, normal bir dizüstü bilgisayarın dörtte biri oranında daha az güç tüketiyor. Bu sekiz çekirdeğin dört tanesi yüksek performans için, diğer dört tanesi ise yüksek verimlilik için çalışıyor.

Apple'ın yeni işlemcisi M1, aynı zamanda 16 çekirdekli Neural Engine ile birlikte 8 çekirdekli bir grafik ara birimine (GPU) sahip.