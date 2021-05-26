M1X işlemcili 2021 Mac mini hakkında bazı detaylar belli oldu

M1X işlemcili 2021 Mac mini hakkında bazı detaylar belli oldu

Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı M1X tabanlı Mac mini'nin muhtemel tasarımı ve bazı temel özellikleri ortaya çıktı.

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, bu yıl 7-10 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleşecek.

Apple, her ne kadar etkinlikte genellikle yazılıma odaklanacak olsa da bazı yeni ürünlerini de tanıtabilir. Bu ürünlerin başında ise M1X işlemcisinden güç alan yeni Mac mini geliyor.

Apple'ın yeni ürünleriyle ilgili güvenilir bilgiler veren Jon Prosser, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek M1X tabanlı Mac mini'nin tasarımı ve temel özellikleri hakkında açıklamalarda bulundu.

YENİ MAC MINI TASARIMI

Prosser'a göre Apple, 2021 Mac mini'de yeni nesil endüstriyel tasarım sunacak. M1X işlemcili Mac mini, Intel tabanlı Mac mini'nin yerini alacak ve şu andaki mevcut model satışta kalmaya devam edecek.

2021 Mac mini'nin daha ince bir kasayla karşımıza çıkması ve yeni renk seçeneklerine kavuşması bekleniyor.

Yeni ARM mimarisi sayesinde daha çok işlevsellik sunmasına karşın, önceki nesillerden daha küçük bir boyuta sahip olacak model, alüminyum yerine pleksi denilen plastik cama benzeyen bir malzeme kullanacak.

Şu anda satışta olan M1 işlemcili Mac mini'de, birinci nesil Apple Silicon tasarımıyla ilgili kısıtlamalar nedeniyle bağlantı noktalarının sayısı azaltılmıştı.

Ancak 2021 Mac mini'deki M1X yongası, Apple'ın bir kez daha dört USB4 / Thunderbolt 3, iki USB-A, Ethernet ve HDMI portları sunmasına izin verecek.

Apple’ın geliştirici konferansı WWDC 2021, 7 Haziran tarihinde başlayacak. Bu nedenle yeni Mac mini hakkında tüm detaylara ulaşmak için biraz daha beklememiz gerekiyor.