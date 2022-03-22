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    M2 işlemcili yeni MacBook Air modelinin çıkışı ertelendi

    Apple'ın, yeni tasarımı ve M2 işlemciyle güncellenmesi beklenen yeni MacBook Air modelinin yılın ikinci çeyreğine ertelendiği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 09:29
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    M2 işlemcili yeni MacBook Air modelinin çıkışı ertelendi

    Bloomberg'dem Mark Gurman, Apple'ın güncellenmiş MacBook Air'ın çıkışını 2022'nin sonlarına ertelediğini açıkladı.

    Bununla birlikte şirket, gelen bilgilere göre yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro'ların 2023'e kadar piyasaya sürülmeyeceğini de söylüyor.

    Apple, ilk etapta M2 işlemci, MagSafe şarj desteği ve tamamen yeni bir tasarımla karşımıza çıkması beklenen yeni MacBook Air modelini bu yılın başlarında satışa çıkarmayı planlıyordu. Ancak görünüşe göre, üretim sürecinde bazı aksamalar yaşandı.

    SERİ ÜRETİM YAZ AYLARINDA BAŞLAYACAK

    Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni MacBook Air'ın seri üretiminin bu yaz başlayacağını söylüyor.

    Gurman bu yıl görebileceğimiz tek MacBook Pro güncellemesinin 13 inç ekran ve M2 işlemciyle donatılmış giriş seviyesi bir MacBook Pro olacağını söylüyor.

    APPLE


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