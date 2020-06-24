Mac sistemlerine sızan yeni zararlı yazılım: Bundlore

Güvenlik şirketi Sophos, MacOS işletim sistemini ve Safari internet tarayıcısını hedef alan Bundlore isimli zararlı bir yazılım keşfetti.

Siber saldırganların genellikle Windows yüklü bilgisayarları hedef aldığı doğru. Ancak bu durum, Mac'lere hiç saldırı yapılmadığı anlamına gelmiyor.

İngiliz yazılım ve güvenlik şirketi Sophos, MacOS işletim sisteminde Bundlore isimli yeni bir reklam saldırısı tespit etti.

MacOS Catalina kullanıcılarını hedef alan yeni saldırı, normal bir yazılım gibi görünmesine rağmen arka planda istenmeyen birçok zararlı bileşen yükleyebiliyor.

REKLAM YERLEŞTİRİYOR

Toplamda 7 adet istenmeyen yazılımı kullanıcıya fark ettirmeden sisteme yükleyen bu kurulum paketinde 3 tane de Safari eklentisi yer alıyor.

Bu eklentiler, ziyaret edilen web sitelerine reklam enjekte etme, indirme bağlantılarını değiştirme ve kullanıcı aramalarını kendi istedikleri sitelere yönlendirme gibi müdahalelerde bulunuyor.

Bundlore, MacOS platformunda en yaygın görülen “bundleware” saldırılarının başında geliyor. Sophos tarafından tespit edilen saldırıların neredeyse yüzde 7’sinden tek başına sorumlu olan Bundlore, Genio’nun ardından MacOS işletim sisteminin başına bela olan tehditler sıralamasında şimdiden ikinci sıraya yerleşti bile.



