MacBook'lar, gelecekte Apple cihazlarını kablosuz şarj edebilecek

Apple'ın aldığı patentlere göre, gelecekte MacBook modelleri, diğer Apple cihazlarını kablosuz olarak şarj etme özelliğine sahip olacak.

Her yıl akıllı telefon üreticileri karşımıza yepyeni özelliklerle çıkıyor. Telefonların birbirilerini şarj etmesini sağlayan ters kablosuz şarj özelliği ise bu teknolojilerden bir tanesi.

İlk olarak Huawei Mate 20 Pro'da karşımıza çıkan ters kablosuz şarj özelliği, birçok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Ardından Samsung ve Xiaomi gibi diğer üreticiler de bu özelliği kullanmaya başladı.

MACBOOK'LARDA TERS KABLOSUZ ŞARJ OLACAK

Apple'ın aldığı patentlere göre gelecekteki MacBook modelleri, ters kablosuz şarj özelliğine sahip olacak ve Apple Watch, iPhone gibi diğer Apple ürünlerini şarj edebilecek.

Böylece her cihaz için ayrı bir şarj kablosuna veya adaptörüne ihtiyaç duyulmayacak.

Yeni teknoloji ile birlikte, şarj işlemi için Apple Watch, iPhone veya AirPods gibi cihazlarınızı MacBook'unuzun üzerine yerleştirmeniz yeterli olacak. Hatta MacBook'un kapağı bile şarj cihazı olarak kullanılabilecek.

Apple'ın aldığı patentlerin ne zaman gerçek bir ürüne dönüşeceği ise şimdilik bilinmiyor.