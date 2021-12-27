Mahkeme, Türkiye'de Facebook ve WhatsApp'ın itirazını reddetti

Rekabet Kurumu'na karşı Facebook ve WhatsApp tarafından açılan veri paylaşımına ilişkin davada mahkeme, davanın reddine karar vererek Rekabet Kurumu'nun tedbir kararını haklı buldu.

WhatsApp’ın 2021 yılının başında yenilemek için harekete geçtiği, ancak gelen tepkiler üzerine geri adım attığı gizlilik ilkeleri ile ilgili olarak Rekabet Kurumu soruşturma açmış ve tedbir kararı uygulamıştı.

Rekabet Kurumu'nun 11 Ocak'taki kararı ile "Facebook'un Türkiye’de Whatsapp kullanıcılarının verilerinin başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması" kararına Facebook itirazda bulunmuştu.

MAHKEME, REKABET KURUMU'NU HAKLI BULDU

Rekabet Kurumu ile Facebook arasında yaşanan adli süreçte, Ankara 4. İdare Mahkemesi, Facebook ve Whatsapp'ın Rekabet Kurumu'na geçici tedbir kararının iptali istemiyle açtığı davanın reddine karar verdi.

Rekabet Kurumu'nu haklı bulan mahkeme, "Geçici tedbir kararı alınmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." dedi.

MAHKEME KARARI

Mahkemenin verdiği kararda şu ifadelere yer verildi:

“Anılan mahkeme tarafından; Whatsapp kullanıcılarının Facebook tarafından sunulan koşulları kabul etmeleri halinde diğer grup şirketlerinin verileri eline geçirerek bunu kullanmaya başlayacağının açık olması, yürütülecek soruşturma sonucunda Facebook’un söz konusu davranışına son verilmesine karar verilmesi halinde, bu verilerin tekrar geriye alınması ve kullanılmasından kişisel verilerin korunması hilafına olabileceği;

Bu haliyle telafisi mümkün olmayan bir durumun ortaya çıkabileceği, halihazırda Facebook tarafından Whatsapp kullanıcılarının bir kısmına 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren verinin başka hizmetler için kullanılacağına dair bilgilendirmenin yapıldığı ve kullanıcıların bir kısmının bu koşullara onay vermiş olması ihtimali göz önünde bulundurulduğunda;

Halihazırda Facebook ve ilgili diğer şirketlerinin pazar güçleri ve pazarın yapısına ilişkin yapılan analizler sonucunda söz konusu uygulamaların soruşturma neticesinde alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğu;

Söz konusu şirketler hakkında ana soruşturmanın halen devam etmesi ve neticelendiğinde bu konuda yeniden karar alınabileceğinin de göz önüne alındığında; Türkiye’de koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirmesi biçiminde geçici tedbir kararı alınmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."