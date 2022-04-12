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    Malezya, yapay zeka yargılama sistemini mahkemelerde test ediyor

    Malezya, pilot uygulama kapsamında Sabah ve Sarawak eyaletlerindeki mahkemelerde yapay zeka yargılama sistemini denemeye başladı.
    • 12.04.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 14:15
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    Malezya, yapay zeka yargılama sistemini mahkemelerde test ediyor

    Son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, artık bilimin sınırlarını aşıp günlük hayatın her alanına girmeye başlıyor.

    Dünya çapındaki tüm büyük ölçekli şirketlerin başvurduğu yapay zeka teknolojisi; teknolojik ilerleme, üretim, uygulama gibi alanları aşıp artık mahkeme salonlarında da karşımıza çıkacak.

    Malezya mahkemelerinde yapay zeka dönemi

    AA'da yer alan habere göre, Malezya'nın pilot uygulama kapsamında Sabah ve Sarawak eyaletlerindeki mahkemelerde yapay zeka yargılama sistemini denemeye başladığı bildirildi.

    Yetkililer, yapay zeka tabanlı yargılama sistemlerinin cezaları daha tutarlı hale getirdiğini, davalardaki yığılmaları hızlı ve daha masrafsız bir yolla temizlediğini, tarafların uzun, pahalı ve stresli davalardan kaçınmasına yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

    yapay zeka

    Denemeler bu ay tamamlanacak

    Malezya federal makamları, mahkemelerde ne şekilde kullanılacağı tam olarak kesinleşmemiş olsa da "yargı kalitesini artırabileceğini" ifade ettikleri yapay zeka cezalandırma sistemleriyle ilgili ülke genelindeki denemelerini bu ay tamamlamayı hedefliyor.

    Yaklaşık 20 yıllık avukat olan Hamid İsmail, Sabah eyaletinde yargılanan müvekkilinin yapay zeka tarafından mahkum edilmesinin şaşkınlığını yaşadığını ifade etti.,

    Deneyimli avukat, teknolojinin kullanımı konusunda karar alıcıların meslek profesyonelleriyle yeterli istişarelerde bulunmadığını belirtti.


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