Malezya'da ateşi yüksek kişiler drone ile tespit ediliyor

Malezya'da ateşi yüksek kişiler drone ile tespit ediliyor

Malezya polisi, sokaklarda dolaşan ateşi yüksek kişileri tespit edebilmek için drone kullanmaya başladı.

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya, son haftalarda koronavirüs salgınıyla ciddi şekilde mücadele etmeye başladı.

Ülkede son haftalarda günlük vaka sayısı 6 binin üzerine çıkmaya başlayınca, 1-14 Haziran tarihleri arasında tam kapanma uygulanmaya başlanmıştı.

Karantinadan beri günlük vaka sayısı düşmesine rağmen, Sağlık Bakanlığı'ndan Genel Sağlık Müdürü Noor Hisham Abdullah, yeni enfeksiyonların ve ölümlerin farkında olunmayan temaslardan kaynaklandığı konusunda uyardı.

VATANDAŞLAR DRONE İLE YAKIN TAKİPTE

Terengganu eyaletindeki polis ekipleri, teması önlemek için drone'la takibe başladı. Kullanılan drone'lar 20 metre yükseklikte dahi vücut sıcaklıklarını algılayabiliyor.

Polis ekibinden Rohaimi Md Isa, "37,5 santigrat derece gibi yüksek vücut sıcaklığına sahip bir kişi algılandığında drone kırmızı bir sinyal veriyor. Bunun ardından kolluk kuvvetlerimiz söz konusu kişinin kimliğini saptamak için konuma gidiyor." dedi.

DRONE'LAR, KORONA İLE MÜCADELEDE OLDUKÇA BAŞARILI

Koronavirüs ile mücadelede drone teknolojilerine başvuran tek ülke Malezya değil. Geçen yıl Çin, pandemi kısıtlamalarının uygulanmasını sağlamak için drone'ları kullanmıştı.

Ayrıca birçok ülke, sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanları tespit etmek için drone'lardan yararlanıyor.