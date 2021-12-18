Mark Zuckerberg, 5 eve 37 milyon dolar ödedi

Amerikalı milyarder, satın aldığı eve yenileriyle eklemeler yaptı. Zuckerberg'ün harcadığı toplam miktar belli oldu.

Meta çatısı altında sosyal medya platformlarının sahibi olan Mark Zuckerberg'ün aldığı evler ilk kez görüntülendi.

Zuckerberg, Silikon Vadisi'nde aynı alanda bulunan 5 evi satın aldı.

37 MİLYON DOLAR HARCADI

Meta CEO'su, 2011 yılında satın aldığı 7 milyon dolarlık Palo Alto evini çevreleyen dört mülkün daha sahibi oldu. Zuckerberg'ün toplamda 37 milyon dolarlık harcama yaptığı kaydedildi.

LÜKS YERLEŞKE İDDİALARINA YALANLAMA

Amerikalı milyarderin ailesi için lüks bir yerleşke oluşturmayı planladığı iddialarına mimar Kathy Walker'dan yalanlama geldi.

"MAHALLEYİ SEVİYOR"

Mail'in haberine göre, Zuckerberg'ün mimarı Walker, "Mahallenin karakterini sevdikleri için orijinal evi ve mahalledeki diğer mülkleri satın aldılar." dedi.