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    Mark Zuckerberg, çocuklara özel Instagram sürümünü doğruladı

    Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, çocuklara özel Instagram sürümü üzerinde çalıştıklarını doğruladı. CEO, yeni sürümün şu an geliştirme aşamasında olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 10:45
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    Mark Zuckerberg, çocuklara özel Instagram sürümünü doğruladı

    Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, çocuklara daha güvenilir bir ortam sağlamak için yeni çalışmalar yürütüyor.

    Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Instagram'ın çocuklara özel bir sürümünün yayınlanacağından bahsetmiştik.

    Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerbergsosyal medya platformu Instagram'ın çocuk versiyonu üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

    13 YAŞ KURALI

    Facebook CEO'su, Instagram'ın şu anda 13 yaşın altındaki çocuklara izin vermediğini belirtti. Dünya genelinde çok sayıda çocuğun sosyal medya platformu kullanmak istediğini belirten Zuckerberg. henüz çocuklar için Instagram projesinin sınırlarının belirlenmediğini söyledi.

    instagram

    Bildiğiniz gibi Insagram'ın mevcut politikasına göre 13 yaş altı çocukların uygulamayı kullanması yasak. Ancak üyelik oluştururken bu yasağı kolaylıkla aşmak mümkün.

    Bunun farkında olan Instagram, yeni sürümle çocukları tamamen güvence altına almak istiyor.

    13 yaşın altındaki çocuklar için geliştirilen yeni Instagram sürümünün ne zaman hazır olacağı ise bilinmiyor.

     

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