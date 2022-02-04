Mark Zuckerberg, en zenginler listesinde ilk 10'un dışında kalabilir

Facebook'un ana şirketi Meta'nın çeyrek raporunu yayınlamasının ardından Mark Zuckerberg'in serveti, bir günde 32 milyar dolar eridi.

Facebook'un çatı şirketi Meta hisseleri, sosyal medya şirketinin günlük kullanıcı sayısındaki düşüş ve gelecek çeyrekte gelir artışında yavaşlama beklentisini açıklamasıyla yüzde 20 değer kaybetti.

Şirket, bu duruma Apple'ın cihazların gizlilik ayarlarında yaptığı değişikliklerin ve TikTok gibi rakiplerin artmasının neden olduğunu açıkladı.

Facebook'un aktif günlük kullanıcı sayısı, 1.930 milyardan 1.929 milyara gerileyerek ilk kez bir önceki çeyreğin gerisinde kaldı.

Piyasalar kapandıktan sonra gerçekleştirilen işlemlerde Meta hisselerinde yaşanan düşüşle şirketin piyasa değerinde 200 milyar dolar düşüş yaşandı.

MARK ZUCKERBERG'İN SERVETİ ERİDİ

Facebook'un ana şirketi Meta'nın çeyrek raporunu yayınlamasının ardından Mark Zuckerberg'in serveti, bir günde 32 milyar dolar eridi.

Mark Zuckerberg'in 121 milyar doların biraz üzerinde olan serveti, yaklaşık 89 milyar dolara düştü.

İLK 10'DAKİ YERİ SALLANTIDA

Hisse senedinin düşüşü devam ederse, Zuckerberg, Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre 2015'ten bu yana ilk kez dünyanın en zengin 10 kişisi listesinden düşebilir.

Meta CEO'su, şu anda 89,6 milyar dolarlık servetiyle 10. sırada yer alırken, 11. sıradaki Mukesh Ambani'nin serveti 89,2 milyar dolar seviyesinde.