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    Mark Zuckerberg, metaverse evrenine 1 milyar insan bekliyor

    Mark Zuckerberg, Metaverse evrenine 1 milyar insanın katılmasını beklediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 11:16
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    Mark Zuckerberg, metaverse evrenine 1 milyar insan bekliyor

    Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, sanal gerçeklik evrenine adım atmış ve çatı şirketinin adını "Meta" olarak değiştirmişti.

    Şirket CEO’su Mark Zuckerberg, metaverse evrenindeki çalışmalar için oldukça yoğun bir mesai harcıyor.

    1 milyar insan bekliyor

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sanal gerçeklik dünyası Metaverse'e bir milyar insanın katılmasını beklediğini söyledi.

    38 yaşındaki Zuckerberg, “On yılın sonunda, Metaverse’te her biri yüzlerce dolar ticaret yapan; dijital ürünler, dijital içerik ve kendilerini ifade etmek için farklı şeyler satın alan yaklaşık bir milyar insana ulaşmayı umuyoruz.” dedi.

    metaverse

    Zuckerberg’in bir zamanlar “mobil internetin halefi” olarak tanımladığı “Metaverse”, aynı fiziksel alanda olmayan diğer insanlarla oyun oynayabileceğiniz, çalışabileceğiniz ve iletişim kurabileceğiniz bir dizi sanal alandan oluşuyor.

    Metaverse mağazası açıyor

    Meta CEO’su Mark Zuckerberg, metaverse için sanal bir mağaza açacağını ve mağazada yer alacak markaların yakında daha da artacağını açıklamıştı.

    Yeni mağaza ile birlikte; Facebook, Instagram ve Messenger kullanıcıları avatarları için dijital giysiler satın alabilecek.


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