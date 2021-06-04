Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın çoklu cihaz desteğini doğruladı

WhatsApp'a gelnmesi beklenen çoklu cihaz desteği, Mark Zuckerberg tarafından doğrulandı. Yeni özellik, birkaç içerisinde uygulamaya eklenecek.-

2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli olarak geliştirilerek uygulamaya yeni özellikler ekliyor.

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp'ın Android beta uygulamasına 'çoklu cihaz desteği' isimli bir özellik ekleyen geliştiriciler, bu özellik sayesinde tek bir WhatsApp hesabının 4 farklı cihazda aynı anda kullanılmasını sağlayacak.

MARK ZUCKERBERG DOĞRULADI

WABetaInfo'ya konuşan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Whatspp'a gelecek yeni özellikler hakkında konuştu.

Zuckerberg'e göre, bir WhatsApp hesabının birden çok cihazda bağımsız olarak kullanılabilmesini sağlayacak yeni özellik, birkaç ay içerisinde uygulamaya eklenecek.

Bağlı cihazlar" olarak adlandırılan özelliğin uygulamadaki görüntüsü ise yukarıdaki gibi olacak. Bu ekrandan WhatsApp hesabınıza farklı cihazlar ekleyebilecek ve birden fazla telefon veya tablette hesabınızı kullanabileceksiniz.

Zuckerberg, birden fazla cihazda kullanılırken bile WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemesinin bozulmadan kalacağını söyledi.

Facebook CEO'su, görüşmeler farklı cihazlar arasında aktarılırken, ne Facebook'un ne de bunların parçası olmayan bir başkasının içerikleri göremeyeceğini ifade etti.