Mars aracı Curiosity, keskin arazi yüzünden rotasını değiştirdi

NASA'nın Mars'taki uzay araçlarından Curiosity, kızıl gezegendendeki keskin kayalar nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende faaliyetlerine devam ediyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

Keskin kayalar görevi zorlaştırıyor

NASA uzmanları, 18 Mart'ta arazide beklenmedik bir engelle karşılaştı. Gezginin önündeki yolun, kızıl gezegende geçirdiği yaklaşık 10 yılda hiç karşılaşmadığı kadar keskin kayalarla dolu olduğu görüldü.

NASA'nın iki gün önce yaptığı açıklamaya göre Mars'taki uzay aracı Curiosity, rüzgar sebebiyle bıçak kadar keskinleşen kayalar yüzünde rotasını değiştirdi.

Mars jeolojik açıdan sakin ve sessiz bir gezegen gibi görünse de rüzgar ve toz hareketlilikleri manzarayı şekillendirmeyi sürdürüyor. Uzay aracı, şu anda Greenheugh adı verilen bir alanın tepesinde araştırma yapıyor.

Araç, Mart 2020'de bir tepenin zirvesindeki "Greenheugh Pediment" isimli kaya tabakasının üzerine çıkarak en dik arazi tırmanışı rekorunu kırmıştı.