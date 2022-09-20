Mars aracı InSight, gezegene düşen meteorların ses sinyallerini kaydetti

Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen araç InSight, gezegene düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı.

NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.

Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, yüzeyin zorlu koşullarıyla mücadele etme konusunda yetersiz kaldı.

Güneş panellerini kaplayan Mars tozuyla mücadele edemeyen ve görevleri gerçekleştiremeyen InSight, gezegene düşen meteorların ses sinyallerini yakalamayı başardı.

Mars'a düşen meteorların ses kaydı ViDEO





Kraterlerin konumları da tespit edildi

AA'da yer alan habere göre, Toulouse Yüksek Havacılık ve Uzay Enstitüsü araştırmacısı Raphael Garcia, aracın çarpan kraterlerin konumlarını bile tespit ettiğini açıkladı.

Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlayan bilim insanları, böylelikle Mars'taki hafif derecedeki sismik titreşimleri de yakalamayı umuyor.

Dünyada olduğu gibi Mars'ta da atmosfere girdiğinde sürtünme kuvvetiyle ateş topuna dönüşen göktaşları, tamamen yanmayan parçaları yere çarptığında sismik dalga oluşturuyor.