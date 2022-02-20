Mars aracı Perseverance, kaya örnekleri toplamaya odaklanacak

Uzay keşfi görevinde bir yılı geride bırakan Perseverance, ikinci yılında kaya örnekleri toplama görevleri ile ilgilenecek.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve geçtiğimiz yılın başlarında kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, gezegendeki birinci yılını tamamladı.

Keşif görevindeki araç, gezegenin jeolojisi ve iklimi hakkında bilgiler verirken, daha önce görülmemiş netlikte görüntüleri ve daha önce duyulmamış Mars yüzeyindeki sesleri NASA’ya göndermeye devam ediyor.

İKİNCİ YILINDA HEDEF KAYA ÖRNEKLERİ

NASA’nın Mars’taki görevinin ilk yılını tamamlayan keşif aracı Perseverance’ın, kızıl gezegendeki ikinci yılında kaya örnekleri toplamaya odaklanacağı bildirildi.

Mars’ta geçirdiği 1 yıl içerisinde kendi sistemlerini ve Ingenuity helikopterinin sistemlerini deneyen Perseverance, ayrıca gezegenin kuzey bölgesindeki Jezero Krateri'nin zemininde 6 kaya örneği de topladı.

Perseverance ikinci yılına girerken asıl görevi olan kaya örnekleri toplamak için kraterin yan kısımları ve eski nehir deltasında keşif yapacak.

Mars gezgininin, gelecek iki yıl içerisinde olabildiğince kaya örneği toplayarak 2028’de gezegene iniş yapacak Mars Örnek Dönüş misyonuna aktarması isteniyor.

Perseverance, aşınmış krater duvarlarına giden en iyi rotayı belirlemek için helikopter Ingenuity’nin uçuşlarında çektiği görüntüleri kullanacak.

NUMUNELER DÜNYA'YA GELECEK

Perseverance, Mars yüzeyinde düzenli olarak yaptığı seyahatlerle bulabildiği her küçük parçayı topluyor ve bunları saklamak için numune tüplerine yerleştiriyor. NASA, bu numuneleri 2030 yılında Dünya'ya getirmek üzere planlamalar yapıyor.