Mars helikopteri Ingenuity, 21. uçuşunu gerçekleştirdi

NASA'nın Ingenuity isimli Mars helikopteri, kızıl gezegendeki 21. uçuşunu başarılı bir şekilde tamamladı.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de geçtiğimiz aylarda yüzeye yerleştirmişti.

Helikopterin ilk uçuşunu nisan ayında gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

21. UÇUŞ TAMAMLANDI

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 11 Mart’ta Ingenuity'nin gezegendeki 21'inci uçuşunu tamamladığını duyurdu. Ingenuity, 129 saniyelik uçuş sırasında 370 metre yol katetti. NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity havalandı (İLK UÇUŞ) - VİDEO

NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance'ın yol alacağı arazide ön incelemelerde bulunması için kullanılan mini helikopterin uzaya gönderildiği 2021'den bu yana 4.6 kilometreden fazla yol aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ingenuity'nin, ön keşifleri ile Perseverance'a zaman kazandırdığını aktaran bilim insanları, helikopterin çalışmasından ciddi oranda verim aldıklarını ifade etti.

Öte yandan, yaklaşık 1 yıldır uzayda faaliyet gösteren mini helikopterin henüz arıza çıkarmadığı ve yeni gibi olduğu ifade edildi.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçti.

Helikopter, daha sonraki uçuşlarda havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak.

Bu sayede Ingenuity, yüzeydeki Perseverance aracının ulaşamadığı yerleri havadan fotoğraflayacak.