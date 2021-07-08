Mars helikopteri Ingenuity, 9. uçuşunu yaptı

NASA'nın Ingenuity isimli Mars helikopteri, kızıl gezegendeki dokuzuncu uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de geçtiğimiz aylarda yüzeye yerleştirmişti.

Helikopterin ilk uçuşunu nisan ayında gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

9. UÇUŞ TAMAMLANDI

NASA'dfan yapılan açıklamaya göre, helikopterin dokuzuncu uçuşu 5 Temmuz pazartesi günü yapıldı. Nasa JPL hesabından paylaşılan gönderiye göre, uçuşta daha fazla helikopterin önünü açabilecek yeni kabiliyetler test edildi.

Ingenuity, söz konusu uçuş sırasında 166.4 saniye boyunca havada kaldı ve saniyede 5 metre hızla uçuşu gerçekleştirdi.

NASA uçuştan önce, helikopterin kızıl gezegendeki bir diğer araç olan Perseverance için güvenli olmayan kayalıklı bölgelerden geçerek, araç için kestirme yollar bulacağını açıklamıştı.

Ingenuity tarafından yakalanan veriler, önce Mars'ı çevreleyen uydulara, daha sonra da Dünya'ya gönderiliyor. Bu yüzden uçuşla ilgili bütün detaylar ve fotoğraflar NASA tarafından paylaşılmıyor.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçti.

Helikopter, daha sonraki uçuşlarda havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak.

Bu sayede Ingenuity, yüzeydeki Perseverance aracının ulaşamadığı yerleri havadan fotoğraflayacak.

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity havalandı (İLK UÇUŞ) - VİDEO