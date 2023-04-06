Mars helikopteri Ingenuity, uçuş rekoru kırdı NASA’nın Mars helikopteri Ingenuity, en son uçuşunda iki uçuş rekoru kırmayı başardı ve NASA tarihine geçti.

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NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti. Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de daha sonra yüzeye yerleştirmişti.

Helikopterin ilk uçuşunu geçen yıl nisan ayında gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

Uçuş rekoru kırdı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'a gönderilen uzay helikopterinin rekor kırdığını duyurdu.

2 Nisan Pazar günü Mars gökyüzünde rekor kıran bir uçuş gerçekleştiren Ingenuity, önceki 21,6 km/saat hız rekorunu rahatlıkla geride bırakarak 24 km/saat hıza ulaştı.

Helikopter ayrıca, aralık ayında elde edilen 14 metrelik önceki rekorunu geride bırakarak 16 metre yüksekliğe ulaştı

Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçmişti.

Helikopter, daha sonraki uçuşlarda havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak.

Bu sayede Ingenuity, yüzeydeki Perseverance aracının ulaşamadığı yerleri havadan fotoğraflayacak.