Mars keşif aracı Perseverance yeni bir fotoğraf gönderdi

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NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance, Jezero Krateri'nin kenarına yaptığı zorlu tırmanışın ardından Pico Turquino adlı bir tepeden nefes kesici bir manzara fotoğrafı gönderdi.

Perseverance, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki Pico Turquino sırtına ulaştıktan sonra, Mastcam-Z kamerasıyla panoramik bir fotoğraf çekti.

Fotoğrafta, kraterin kenarı boyunca uzanan kayalık arazi ve uzaktaki düzlükler görülüyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Perseverance, Pico Turquino'da bilimsel çalışmalarına da devam ediyor. Mastcam-Z ve SuperCam cihazlarıyla bölgedeki regolit ve jeolojik yapıları inceleyen keşif aracı, yakında kayaların yüzeyini çizerek kimyasal bileşimlerini ve yapılarını analiz edecek.

Perseverance, şu anda Krater Çemberi Harekâtı kapsamında Jezero Krateri'nin kenarını keşfediyor.

Bu harekat, Perseverance'ın Mars'taki beşinci bilimsel görevi ve NASA yetkilileri tarafından "ekibin bugüne kadar denediği en iddialı sefer" olarak nitelendiriliyor.

ZORLU BİR TIRMANIŞ

Perseverance, ağustos ayında Neretva Vallis bölgesinden ayrıldıktan sonra Jezero Krateri'nin kenarına tırmanmaya başladı.

Aylar süren zorlu bir yolculuğun ardından zirveye ulaşan keşif aracı, kaygan kum ve tozla kaplı dik yamaçlarda ilerlemek zorunda kaldı.

Perseverance'ın bir sonraki hedefi, Witch Hazel Tepesi. Ancak, bu tepeye ulaşmadan önce Lookout Tepesi'ndeki yüksek bir noktadan geçecek ve buradan Jezero Krateri'nin ve çevresinin muhteşem manzaralarını fotoğraflayacak.