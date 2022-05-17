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    Mars'a gidecek astronotlar, Arjantin'deki çölde eğitilecek

    Bilim insanları, Arjantin'deki bir çölde Mars ortamını simüle ederek astronotları gelecekteki görevlere hazırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 10:22
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    Mars'a gidecek astronotlar, Arjantin'deki çölde eğitilecek

    SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

    NASA, 2025'te astronotları Ay'a indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken; daha sonra buradan Mars'a ulaşmak için çalışmalar başlayacak.

    Öte yandan bilim insanları, Dünya üzerindeki Mars benzeri zorlu koşullara sahip bölgelerde astronotları eğitmek için çalışıyor.

    Arjantin'deki çöl Mars'a oldukça benziyor

    Araştırmacılar, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’ten de bin kilometre uzakta, kırmızı toprak ve turuncu kanyonlarla dolu bir Mars manzarasına sahip Los Colorados’ta astronotları gelecekteki görevler için hazırlamaya çalışıyor.

    Solar54 ismi verilen söz konusu projode, Mars’ın insan kolonizasyonunu belirleyecek farklı değişkenler üzerinde bir dizi çalışma ve test gerçekleştirilecek.

    Los Colorados, dünya üzerinde Mars'a en çok benzeyen yer olarak dikkat çekiyor.

    mars

    2025 civarlarında Ay’a insan göndermeyi planlayan NASA ise Artemis göreviyle birlikte Ay'ı bir basamak olarak kullanıp, buradan Mars'a ulaşmak istiyor.

    NASA'da çalışan uzmanlar, Mars'a ulaşmanın 2040'lı yıllarda gerçekleşebileceğine inanıyor.


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