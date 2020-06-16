Mars'ın atmosferinde yeşil bir ışık tespit edildi

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Trace Gaz Uydusu, Mars'ın atmosferinde zümrüt yeşili bir parıltının yayıldığını ortaya çıkardı.

ExoMars programının bir parçası olarak 2016 yılında Mars'a fırlatılan Trace Gaz Uydusu, Mars araştırmalarına farklı bir boyut kazandırdı.

Uydu, Mars'ın atmosferinde zümrüt yeşili bir parıltının yayıldığını tespit etti.

DÜNYA DIŞINDA BİR İLK

Uydunun bulgusunu kayda geçiren Belçika'nın Liege Üniversitesi'nden gök bilimci Jean-Claude Gerard, Dünya'nın karanlıkta kalan kısmında atmosferde görülen, oksijen atomlarının belirli bir ışık dalga boyunu yaymasından kaynaklandığı sanılan yeşil ışığın Dünya dışında ilk kez gözlemlediğini belirtti.

Yeşil ışık yaymanın oksijen moleküllerinin karakteri olduğunu vurgulayan Gerard, "kuzey ışıkları" adı verilen auroraların da Güneş'ten yayılan elektrik yüklü parçacıkların atmosferin üst kesimlerindeki moleküllere çarpmasıyla oluştuğunu hatırlattı.

Gerard ve meslektaşları; Mars'taki ışığın gezegenin atmosferinin yüzde 95'ini oluşturan karbondioksit gazlarının, atmosferin üst kesimlerinde parçalanması ve karbonmonoksit ile oksijen olarak ayrışması sonucu oluştuğunu tahmin ediyor.