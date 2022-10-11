Mars'ın, bir zamanlar yaşanabilir bir yer olması muhtemel

Mars'ın, bir zamanlar yaşanabilir bir yer olması muhtemel

Bilim insanları, Mars'ın yaklaşık 4 milyar yıl önce hidrojenle beslenerek metan üreten mikroorganizmalar için uygun bir yaşam alanı sunmuş olabileceğini ortaya çıkardı.

Mars'ta daha önce hayatın olup olmadığı ile ilgili şimdiye kadar birçok bilimsel çalışma yapıldı. Fransız araştırmacı Boris Sauterey ve ekibi, bu araştırmalara bir yenisini daha ekledi.

AA'da yer alan habere göre ekip, yeni bir araştırma ile gezegenin tarihinin en azından bir döneminde, bazı canlılar için elverişli yaşam koşulları sağlamış olabileceğini söylüyor.

Bilim insanları, dünyadaki en eski yaşam biçimlerinden sayılan metan üreten mikro canlıların ekosistemi ile erken dönem Mars'ın çevresel yaşam koşullarını karşılaştıran bir modelleme yaptı.

Mars'ta bir zamanlar organizmalar yaşamış olabilir

Bunun sonucunda, nicel değerlendirmeler açısından çok yeterli olmasa da kızıl gezegenin buzla kaplı olmayan kısımlarında, dünyanın okyanuslarla kaplı olduğu ilk dönemindeki gibi bazı biyokütlelerin yaşamış olabileceğini düşünüyor.

Bilim insanları, söz konusu mikroskobik canlıların, Mars'ın soğuma evresine geçişini tetiklemiş olabileceğini ve sonrasında canlıların uygun sıcaklıkta üremek için gezegenin kabuğundan daha da derinlere itilmiş olabileceği görüşünü belirtiyor.

Araştırmaya göre, Mars'taki Hellas Planitia, Isidis Planitia ve Jezero Krateri'nin bulunduğu alanlar, metanojenik yaşamın varlığının incelenmesi için uygun koşulları sağlayan noktalar arasında yer alıyor.