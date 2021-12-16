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    Mars'ın Jezero Krateri'ndeki kayalar volkanik kökenli çıktı

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın Mars'a gönderdiği Perseverance keşif aracı, Mars'ın Jezero Krateri'ndeki kayaların volkanik kökenli olduğunu tespit etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.12.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 15:55
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    Mars'ın Jezero Krateri'ndeki kayalar volkanik kökenli çıktı

    NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

    Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

    KAYALARIN NASIL OLUŞTUĞUNA DAİR İLK BİLGİLER

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada, Perseverance sayesinde Mars'taki Jezero Krateri'ndeki en eski kayaların nasıl oluştuğuyla ilgili bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.

    MARS

    KAYALAR VOLKANİK KÖKENLİ

    Jezero Krateri'ndeki kayaların, volkanik kökenli ve eski lav akıntılarıyla oluştuğu sonucuna varan bilim insanları, bu keşfin Güneş sisteminin tarihine ilişkin yeni bilgiler sağlayacağını ifade etti.

    Bilim insanları, ayrıca kraterdeki kayaların birçok kez suyla etkileşime girdiği ve bazılarının organik moleküller içerdiği sonucuna varıldığını belirtti.

    Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın kızıl gezegendeki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

    perseverance

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