Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek teknoloji geliştirildi

ABD'li bilim insanları, Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek yeni bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladı.

NASA ve SpaceX gibi uzay şlrketleri, gelecekte önce Ay'a gidip, ardından buradan Mars'a yolculuk etmek ve kızıl gezegende bir yerleşim yeri kurmayı planlıyor.

ABD'de bulunan St Louis'deki Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mars hayali için oldukça önemli bir keşfe imza attı.

Bilim insanları, Mars'ın tuzlu suyundan oksijen ve yakıt üretecek yeni bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu.

Araştırma ekibi, oksijen ve hidrojeni tuzlu sudan daha basit ve ucuz bir şekilde doğrudan ayırabilecek bir elektroliz sistemi geliştirdi.





TESTLERDEN GEÇTİ

Washington Üniversitesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, geliştirilen yeni teknolojinin Mars'ta kullanılıp kullanılamayacağının tespit edilmesi için bazı testler yapıldı. Eksi 36 derece test edilen sistem, tüm testlerden geçer not almayı başardı.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Vijay Ramani, keşiflerinin Mars ve ötesindeki insanlı uzay misyonlarının lojistik sorunlarını ortadan kaldıracağı iddiasını dile getirdi.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, Mars'ta tuzun varlığını kanıtlamış ve gezegenin yüzeyinin altında su havuzları tespit etmişti.

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