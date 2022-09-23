Mars'ta 10 bin ton çöp birikti

Mars'a fırlatılan uzay araçları, arkalarında devasa çöp yığınları bırakıyor.

NASA başta olmak üzere bazı kurumlar, kızıl gezegen Mars'a çeşitli uzay araçları göndererek gezegeni inceleme altına aldı.

Ancak bu durum, tıpkı Dünya yörüngesinin uydu enkazlarıyla dolu olması gibi Mars'ta da çöp birikmesine neden oluyor.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars’ta keşiflerine devam eden NASA’nın Perseverance aracı, geçtiğimiz günlerde dolanmış bir ip şeridine benzeyen garip bir cisim bulmuş ve ardından bu cismin iniş sırasında düştüğü tespit edilmişti.





Mars'taki çöpler artıyor

Mars’ta insanların neden olduğu kirlenmenin birkaç kaynağı var. Öncelikle, Mars’a iniş yapan tüm uzay araçları arkalarında çöp bırakıyor.

Çalışma ömrünün sonuna gelmiş araçlar da Mars yüzeyinde kalarak atık oluşturuyor. Aynı zamanda başarısız iniş nedeniyle Mars yüzeyine çarpıp parçalanan araçları da unutmamak gerekiyor.

Mars yüzeyine çarpıp parçalanan uzay araçlarından kalan parçalar, Mars rüzgarları nedeniyle gezegenin her tarafına yayılıyor.

Bu parçalara ek olarak şu anda Mars yüzeyinde tek parça halinde duran, ancak çalışmayan dokuz uzay aracı daha var.

Sonuç olarak, Mars yüzeyinde Dünya’dan gelmiş olan parçalar yaklaşık 10 bin tona ulaşıyor. Bilim insanları, bu çöplerin ileride yapılacak olan Mars görevlerini tehlikeye atabileceğini söylüyor.