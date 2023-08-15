Mars'ta altıgen şekiller bulundu! Yaşam ihtimali artıyor Bilim insanları, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Curiosity aracını kullanarak Mars yüzeyinde gizemli altıgen şekiller buldu.

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Mars keşif misyonları, kızıl gezegenin yüzeyindeki gelişmeleri izlemeye devam ederken, bilim insanları arasındaki heyecan ve merak giderek artıyor.

Araştırmacılar, Mars'ın yüzeyindeki kurumuş göl yataklarında ve eski nehir yollarında önemli ipuçları bulmaya devam ediyor.

Mars'ta mevcut olan tuzlu suyun varlığı, mikroorganizmaların varlığına dair olası kanıtların araştırılmasını destekliyor.

Curiosity, Perseverance ve diğer keşif araçlarının sağladığı veriler, Mars'ın geçmişinde suyun bolca bulunduğunu ve bunun potansiyel olarak yaşam için uygun bir ortam sağlayabileceğini gösteriyor.

Mars'ta altıgen yapılar keşfedildi

Bilim insanları, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Curiosity aracını kullanarak Mars yüzeyinde gizemli altıgen şekiller tespit etti.

Araştırmacılar bu şekillerin, Mars'ta suyun varlığına işaret ettiğini ve kızıl gezegende yaşamı olası bir hale getirdiğini söyledi.

Mars şu anda soğuk ve kuru olmasına rağmen, araştırmacılar onlarca yıldır gezegenin yüzeyinin bir zamanlar nehirler, akarsular, göletler, göller ve hatta belki de denizler ve okyanuslarla kaplı olduğuna dair kanıtlar buldu.

Yaşam ihtimali artıyor

Dünya üzerinde suyun olduğu hemen hemen her yerde yaşam olduğu için , Kızıl gezegendeki bu eski su işaretleri, Mars'ın bir zamanlar yaşama ev sahipliği yaptığı ve hala barındırabileceği olasılığını artırıyor.

Bununla birlikte, önceki araştırmalar, kuru dönemlerin de yaşamın evrimine yardımcı olduğunu kanıtlamış olabileceğini öne sürdü.

Islak zamanlarda suda oluşmuş olabilecek organik bileşikler, kurak zamanlarda bir araya gelerek, Mars'ta yaşamın ortaya çıkmasına neden olabilecek kimyasal reaksiyonları destekleyebilir.

Fransa'nın Toulouse kentindeki Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden çalışmanın baş yazarı William Rapin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

Bilim insanları, daha önce bir kayayı ıslak ve kuru dönem döngülerine tabi tutarak, basit organik moleküllerin birleşip proteinler ve hatta RNA ve DNA gibi daha büyük moleküller oluşturabileceğini gösteren deneyler yaptı.

Yeni çalışmada araştırmacılar, Curiosity'nin Ağustos 2012'de indiği Gale Krateri'ndeki 3,6 milyar yıllık kayalara odaklandı.

Araştırmacılar, tespit edilen altıgen şekillerin düzenli olarak ıslak ve kuru dönem döngülerinden geçen bir göl yatağındaki eski çamurdan fosilleşmiş çatlaklar olduğunu ileri sürüyor. Bilim insanları, bu şekillerin daha önce Mars'ta tespit edilmediğini söylüyor.