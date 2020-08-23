Mars'ta binlerce yıl süren fırtınalar yaşandı

Yıllarca varlık gösteren yağışların, Kızıl Gezegen'i su altında bıraktığı kaydedildi.

Son dönemde yapılan Mars çalışmalarına bir yenisi eklendi.

ABD’de Teksas Üniversitesi Jackson Jeoloji Bilimleri Fakültesi’nden bilim insanlarının uydu görüntülerine dayanarak hazırladıkları araştırmada, Mars’ın milyonlarca yıl önce fırtınalara maruz kaldığı belirlendi.

Bu fırtınalar sonucu Mars gezegeni, binlerce yıl süren sel felaketi yaşayarak su altında kaldı.

ANTİK GÖLLER VE SU YATAKLARINI İNCELEDİLER

Ekip, uydu görüntülerini ve topografyayı kullanarak 3.5 ila 4 milyar yıl önce göl yataklarını ve nehir vadilerini ne kadar yağışın doldurduğunu ölçmek için Kızıl Gezegen'deki antik göllerin ve su yataklarının havzalarına baktı.

BİN YILLAR SÜREN FIRTINALAR YAŞANDI

Ekibin elde ettiği veriler doğrultusunda, bu büyüklükte sel felaketinin ancak bin yıllar süren bir fırtına ile meydana gelebileceği ifade edildi.

Bilim insanları, Mars üzerinde çalışmak için yeterli sıvı olmadığını da belirtti.

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