Mars'ta bulunan her fosil, yaşama işaret değil

Mars'ta bulunan her fosil, yaşama işaret değil

Bilim insanları, NASA'yı aldatıcı fosillere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

SAHTE FOSİLLERE DİKKAT

Yeni bir araştırmaya göre; NASA’nın Mars’ta yaşam belirtileri ararken, kızıl gezegende bolca olabileceği düşünülen sahte fosillere dikkat etmesi gerekiyor.

Edinburgh Üniversitesi’nden astrobiyolog Sean McMahon ve Birleşik Krallık’taki Oxford Üniversitesi’nden jeobiyolog Julie Cosmidis’e göre, bilim insanlarının fosillere çok benzeyen biyolojik olmayan maden yataklarına dikkat etmeleri gerekecek.

McMahon, Mars'taki araçların kesinlikle fosile benzer bir şey bulacaklarını, ancak bunların yaşama işaret etmeyebileceğini söylüyor.

“Bulunacak fosilleri, kimyasal reaksiyonlarla oluşan yapılardan ve maddelerden güvenle ayırt edebilmek hayati önem taşıyor. Bu yüzden, bunların nasıl oluştuğunu tespit etmemiz gerekiyor." diyen bilim insanları, her fosile benzeyen şeyin yaşama kanıt olmayacağını belirtiyor.

Araştırmacılar, Dünya’da bile eski kayalar ile eski mikropların fosilleri arasındaki farkı söylemekte zorlanabildiklerini belirtiyorlar. Bu nedenle zorlu Mars koşullarında durum iyice karmaşık hale gelebilir.

2 YIL GÖREV YAPACAK

Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.