Mars'ta çiçeğe benzer bir oluşum keşfedildi

Cruiosity tarafından Mars yüzeyinde çiçeğe benzer bir nesne görüntülendi.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende görev yapıyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

ÇİÇEK BENZERİ BİR NESNE GÖRÜNTÜLEDİ

Cruiosity tarafından Mars yüzeyinde çiçeğe benzer bir nesne görüntülendi. Küçük bir çiçeğe benzeyen bu nesneyle ilgili araştırmalar yapan bilim insanları, nesnenin bir mineral oluşumu olduğunu söyledi.

Keşif aracı tarafından tespit edilen çiçek benzeri bu nesneye bilim ekibi tarafından ‘Karaçalı Tuzu’ adı verildi.

Cruiosity keşif aracının kamerası, büyüteçli el merceğine benzer bir kamera kullanıyor. Bu nedenle bilim insanları, keşif aracının çektiği fotoğraf üzerinde mineralleri ve nesnenin sahip olduğu dokuyu net bir şekilde inceleme şansına sahip.

Bu ve buna benzer mineral oluşumlarıyla ilgili araştırmalarına devam eden bilim insanları, Mars'taki yaşamı araştırıyor.